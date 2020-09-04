Нодар Шония стал почетным гражданином Барнаула

Городская дума одобрила присвоение звания "Почетный гражданин Барнаула" Нодару Шонии и Виктору Герману. Решение депутаты единогласно приняли на сессии, которая проходит в пятницу, 4 сентября.

Руководитель строительной компании "Селф" Шония награжден за "высокий профессионализм, развитие строительной отрасли города, значительный вклад в строительство важнейших социально значимых объектов", а председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман получил награду "за многолетний плодотворный труд, благотворительную деятельность, значительный вклад в развитие промышленного производства и предпринимательства".

Напомним, звание "Почетный гражданин Барнаула" – это степень отличия за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства города. Звание учредили Уставом города в ноябре 1995 года. Аналогичная награда существовала в Барнауле и до 1917 года.

Также дипломом и памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" решено поощрить главврача роддома № 2 Людмилу Ананьину, главврача горбольницы № 5 Ирину Вильгельм, директора лицея № 112 Геннадия Гаврина, его коллегу из гимназии № 40 Александра Овсиевского и директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева.