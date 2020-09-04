Нодар Шония стал почетным гражданином Барнаула

Городская дума одобрила присвоение звания "Почетный гражданин Барнаула" Нодару Шонии и Виктору Герману. Решение депутаты единогласно приняли на сессии, которая проходит в пятницу, 4 сентября.
Руководитель строительной компании "Селф" Шония награжден за "высокий профессионализм, развитие строительной отрасли города, значительный вклад в строительство важнейших социально значимых объектов", а председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман получил награду "за многолетний плодотворный труд, благотворительную деятельность, значительный вклад в развитие промышленного производства и предпринимательства".
Напомним, звание "Почетный гражданин Барнаула" – это степень отличия за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства города. Звание учредили Уставом города в ноябре 1995 года. Аналогичная награда существовала в Барнауле и до 1917 года.
Также дипломом и памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" решено поощрить главврача роддома № 2 Людмилу Ананьину, главврача горбольницы № 5 Ирину Вильгельм, директора лицея № 112 Геннадия Гаврина, его коллегу из гимназии № 40 Александра Овсиевского и директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева.
Комментарии
и че он теперь будет бесплатно в трамвае кататься?
Почетный гражданин - это хорошо. Когда, наконец, зададут новому почётному гражданину самый важный вопрос - когда он вернёт регистрацию основной своей компании из Томска в Барнаул, как было до 2015 года?
Наверное по улицам будет ходить. В общественном транспорте ездить.
Наверное шконией запахло,титулами обвешивается.
Как они эти цацки любят, друг другу вешать..., цаловаться в засос ...где то я уже это видел...
4.09.2020 11:19
Гость
А может лучше тогда спросить почему ему так пришлось делать?
прошлое многих губит.......
4.09.2020 11:36
АБОРИГЕН
Спросите.
4.09.2020 11:36
АБОРИГЕН
4.09.2020 11:19
Гость
А может лучше тогда спросить почему ему так пришлось делать?
Честный человек всегда честен. А раз замухлевал, значит совесть позволяет и не надо валить на других.
Боюсь что теперь действительно достойным людям в этом списке должно быть стремно находится.
Много построил. Достоин.
4.09.2020 12:19
- гость - А историю строек не хотите озвучить?! Перинатальный? Музей? Театр? ...
Прошло то время, когда в почёте был простой рабочий человек....
4.09.2020 12:41
ППШариков
ПаПаШа, простых рабочих человеков уже не осталось. КапитализЬм!
Что тут пургинский цирк делает? Что хозяин зверинца бежать собрался через ооо рогаикопыта с выручкой 40 тыщ? Добежит до границы то?
А российско-грузинский конфликт уже исчерпан ?