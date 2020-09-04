100 человек эвакуировали при помощи санитарной авиации в Алтайском крае

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Алтайском крае работает санитарная авиация. Специалисты этой службы оказывают пострадавшим скорую медицинскую помощь.

С начала 2020 года они совершили 67 вылетов, эвакуировали 100 пациентов, включая 17 детей.

"В первую очередь эвакуация медицинским вертолетом необходима пациентам с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения", – пояснили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что на работу службы санитарной авиации в 2020 году выделено более 125 миллионов рублей, пишет официальный сайт Алтайского края.