Сделка за полчаса. Как быстро продать старый автомобиль и выгодно купить новый

Слышали о трейд-ин? Если коротко, то это система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачет стоимости нового. В России трейд-ин охватывает много сфер – от бытовой техники до автомобилей. Кстати, в Барнауле купить машину таким способом можно в автосалоне "Первый номер". Управляющий салона Александр Гостев рассказал, как проходит процедура обмена, из чего высчитывают стоимость вашего авто и почему обменять машину гораздо проще, чем ее продать.

Быстро, прозрачно и просто

Поменять авто в "Первом номере" можно "день в день". Пока вы ходите по салону и выбираете новый транспорт, специалисты оценивают вашу машину. Цену, за которую автосалон заберет вашу технику, определяют по нескольким критериям: возраст, техническое и косметическое состояние, марка, ликвидность экземпляра на вторичном рынке и его юридическая чистота. Если авто было в серьезном ДТП или имеет проблемы с документами – его не примут. Когда оценка закончена, вы можете приступить к оформлению сделки.

"Новое авто вы выбираете в нашем салоне, а свое оформляете как первый взнос. Разницу можно доплатить наличными или оформить кредит. Если разница в вашу пользу – доплатим мы. Все просто: вы приезжаете на старой машине, а уезжаете на новой", – говорит директор автосалона "Первый номер" Александр Гостев.

Обмен машины – это удобно. Вам не нужно разговаривать с перекупами и разъезжать по объявлениям при поиске новой. В "Первом номере" весь процесс обмена – в одном месте. Кроме того, в салоне можно оформить кредит с выгодной ставкой, если вы выбрали машину подороже.

Не меняешь? Продавай!

Вашу старую машину в "Первом номере" возьмут на комиссионную продажу. Все, что нужно – сдать авто менеджерам. Специалисты подготовят транспорт к продаже, разместят объявления и поговорят с потенциальными покупателями за вас. Комиссия "Первого номера" – всего 1% от стоимости авто (но не менее пяти тысяч рублей).

Техника в хорошем состоянии "уходит" за пару дней, говорит Александр Гостев. А для тех, кому деньги нужны здесь и сейчас, есть услуга "Срочный выкуп", с которой вы получите оплату в течение 30 минут.

Автосалон "Первый номер"

г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117

Телефон: +7 (3852) 603 888,+7 (913) 210-6330

Сайт: первый-номер.рф