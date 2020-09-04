Опровержение

Сведения размещенные на сайте http://www.amik.ru/news/409916/в публикации "Квазинаука и псевдопрогнозы: чем занимается Алтайский филиал "Госрыбцентра", содержащиеся в высказывании: "Интересно, что именно фамилию г-на Клепикова можно услышать в контекстеконтрабандных поставок цист артемии. При этом речь идет даже не об Алтайском крае,а о СФО в целом. В этой связи тема его кандидатской выглядит довольно символично:"Цисты рачка Artemia Leach, 1819 в гипергалинных озерах Алтайского края”, не соответствуют действительности.