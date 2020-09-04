Сибирячке пришлось выкидывать детей из окна во время пожара

В Новосибирске во время пожара прохожие спасли семью с двумя детьми, растянув ковер под окнами, сообщает Telegram-канал Baza.

Пожар произошел 3 сентября в доме на улице Мясниковой. Из-за дыма мать с двумя детьми оказались заблокированы в квартире на третьем этаже. Крики о помощи услышали рабочие, которые строят школу рядом с домом.

Они быстро сориентировались и растянули ковер, чтобы поймать малышей, прыгавших из окна. Женщина же спустилась по веревке. В результате мать и ее дети остались живы, однако попали в больницу с отравлением угарным газом.

Позднее в пресс-центре ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили информацию о пожаре, отметив, что в целом самостоятельно эвакуироваться из горящего здания смогли шесть человек.