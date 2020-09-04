"Была площадка – и нет". В Бийске на качели упал тополь

В Бийске во дворе дома по улице Мартьянова, 61, на детскую площадку упал тополь, сообщает Instagram-аккаунт "Домком Бийск".

Один из ребят снял на видео последствия произошедшего. По его рассказу, дерево упало на качели в тот момент, когда на ней были дети. "Была новая площадка – и нет", – сказал ребенок.

В комментариях под видео родственники одного из детей написали, что от удара у него на голове образовалась шишка. Другие комментаторы напомнили, что именно из-за "хрупкости" спиливают тополя, которые обладают мягкой древесиной и подвержены гнили.