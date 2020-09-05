Я скажу тебе: "Да". Подборка самых сумасшедших бород

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У суровых бородачей есть свой праздник, и отмечается он ежегодно в первую субботу сентября. У мужской растительности на лице довольно богатая история. Для кого-то ношение бороды было и остается признаком принадлежности к определенной религии, для кого-то – к определенной субкультуре. Сейчас борода является больше модным трендом, который может, например, спрятать второй подбородок (и такое бывает) или придать лицу более привлекательный вид.

Всемирный день бороды – это праздник, который отмечают и те, кто носит бороду, и те, кому нравится эта мода, и те, кто имеет отношение к услугам по уходу за бородой. Собрали к этому дню самые смешные и необычные "прически".