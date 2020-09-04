Преимущественно из-за позиции ФРГ, Франции и Италии Евросоюз не будет включать Лукашенко в санкционный список. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Welt.
Руководство упомянутых стран считает, что необходимо держать каналы связи с белорусским лидером, несмотря на то, что происходит в стране. В Берлине, Париже и Риме считают, что включение Лукашенко в черный список приведет к полному разрыву диалога с Минском.
За введение санкций против руководства республики в первую очередь выступали страны Балтии и Польша.
Ранее amic.ru писал о том, что окружение Лукашенко готовится к бегству в Россию. Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.
Комментарии
Евросоюз не будет включать Лукашенко в санкционный список
Так он тогда опять будет протестующих арестовывать
Да ладно вам,скоро он перестанет арестовывать.Начнёт как во Франции:гражданам глазики резиновыми пулями выбивать и газиком травить.Всё ближе к европе станут.
А почему нас амик не информирует, что происходит в других странах?
Например, в Болгарии три недели продолжаются антиправительственные протесты. Участники демонстраций блокируют движение в столице, протесты проходят и в других крупных городах .А как там в Америке, всё бастуют?
Или для электората важней подать сообщения (всякую хрень) типа: "Бывшая солистка "Серебра" снялась полностью обнаженной на улице"?
отстаньте от лукашенко, вы, с алтайского края
со своим сначала разберитесь, умники
Зачем на Лукашенко и Белоруссию? На Россию как обычно санкции наложат за "лажу" "Батьки".
в германии народ выходит...
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