Преимущественно из-за позиции ФРГ, Франции и Италии Евросоюз не будет включать Лукашенко в санкционный список. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Welt.

Руководство упомянутых стран считает, что необходимо держать каналы связи с белорусским лидером, несмотря на то, что происходит в стране. В Берлине, Париже и Риме считают, что включение Лукашенко в черный список приведет к полному разрыву диалога с Минском.

За введение санкций против руководства республики в первую очередь выступали страны Балтии и Польша.

Ранее amic.ru писал о том, что окружение Лукашенко готовится к бегству в Россию. Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.