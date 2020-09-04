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Алтайский Пухляш полуголым станцевал под песню Михаила Шуфутинского

, ИА "Амител"
Вместе с ним в кадре – еще двое полных мужчин

Алтайский танцор Дмитрий Красилов опубликовал в своем Instagram видео с танцем под песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября". На этот раз Пухляш станцевал еще с двумя полными мужчинами.

"Трио "Жир да Бас" продолжает радовать вас новыми произведениями искусства! Ну и как мы могли пройти мимо 3 сентября?" – подписал Красилов новую публикацию.

Для этого выступления танцор специально оголился по пояс, продемонстрировав свои татуировки на теле.

Как ранее сообщал amic.ru, Красилов снялся в новом клипе Little Big под названием Tacos. В отличие от большинства других роликов с участием Пухляша, в этот раз артист не танцевал. За него это сделали овощи, фрукты и другая еда, в роли которой выступали участники музыкального коллектива.

При этом сами фанаты Little Big оказались недовольны новым клипом. "У ребят явно творческий кризис, не могут выйти из заданного образа, забыть все, что делали раньше и придумать что-то новое", – написал один из поклонников.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.09.2020 15:02
- гость -

тьфу, помогите это развидеть...

4.09.2020 15:13
- гость -

Только не это...

4.09.2020 15:25
- гость -

В черных штанах не толстый,довольно крепкий мужчина.

4.09.2020 15:29
Гость

Неэстетичное зрелище. Дизлайк.

4.09.2020 15:33
дежурный медбрат

Требуется срочное освидетельствование на степень алкогольного опьянения....пойду и сам спиртику жахну, в трезвом виде смотреть такое опасно для психического здоровья.

4.09.2020 15:59
Мадам

радовать вас новыми произведениями искусства

ЭТО - искусство и его произведения? Боже, куда катится мир...

4.09.2020 16:01
- гость -

http://rybens.ru/woman/three-gracies.jpg

4.09.2020 16:02
Трезвый

Блевануть захотелось...

4.09.2020 16:03
- гость -

Мадам, картины Рубенса посмотри!

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