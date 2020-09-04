Алтайский Пухляш полуголым станцевал под песню Михаила Шуфутинского

Алтайский танцор Дмитрий Красилов опубликовал в своем Instagram видео с танцем под песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября". На этот раз Пухляш станцевал еще с двумя полными мужчинами.

"Трио "Жир да Бас" продолжает радовать вас новыми произведениями искусства! Ну и как мы могли пройти мимо 3 сентября?" – подписал Красилов новую публикацию.

Для этого выступления танцор специально оголился по пояс, продемонстрировав свои татуировки на теле.

Как ранее сообщал amic.ru, Красилов снялся в новом клипе Little Big под названием Tacos. В отличие от большинства других роликов с участием Пухляша, в этот раз артист не танцевал. За него это сделали овощи, фрукты и другая еда, в роли которой выступали участники музыкального коллектива.

При этом сами фанаты Little Big оказались недовольны новым клипом. "У ребят явно творческий кризис, не могут выйти из заданного образа, забыть все, что делали раньше и придумать что-то новое", – написал один из поклонников.