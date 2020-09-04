Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ограничения по числу студентов на лекциях в методических рекомендациях не предусмотрено, но все они должны носить маски, сообщает канал "Россия 1".

Пользоваться защитными средствами обязаны студенты и преподаватели всех высших учебных заведений, кроме творческих вузов. Всем педагогам разрешено снимать маски только на время лекции.

"В лекционных аудиториях может быть любое количество студентов. Многие вузы ввели все-таки ограничения. Если, допустим, на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн", – сказал Фальков.

По его словам, многие вузы установили порог – 50 студентов на аудиторию.