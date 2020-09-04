Число зараженных COVID-19 в России впервые за три недели превысило 5 тысяч в сутки

За минувшие сутки в России выявили 5110 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1 015 105 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по приросту остается Москва (+692). Второе место занимает Санкт-Петербург (+193), третье – Московская область (+164). Алтайский край, в котором подтвердили 62 новых случая заболевания, занимает 27-е место.

Из больниц выписали еще 5812 человек, всего выздоровели 832 747. С подтвержденным коронавирусом умер еще 121 пациент, всего за время эпидемии в стране зарегистрировано 17 649 летальных исходов.

Напомним, что в последний раз суточный прирост превышал отметку в 5 тысяч почти три недели назад – 15 августа.