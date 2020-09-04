Число зараженных COVID-19 в России впервые за три недели превысило 5 тысяч в сутки

За минувшие сутки в России выявили 5110 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1 015 105 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидером по приросту остается Москва (+692). Второе место занимает Санкт-Петербург (+193), третье – Московская область (+164). Алтайский край, в котором подтвердили 62 новых случая заболевания, занимает 27-е место.
Из больниц выписали еще 5812 человек, всего выздоровели 832 747. С подтвержденным коронавирусом умер еще 121 пациент, всего за время эпидемии в стране зарегистрировано 17 649 летальных исходов.
Напомним, что в последний раз суточный прирост превышал отметку в 5 тысяч почти три недели назад – 15 августа.
Комментарии
Ждем вторую волну?
В то же время, вакцина, внесённая в Гос.реестр Спутник V , которой привились Жириновский и дочь президента, продолжится испытываться ло 31 декабря 2022 года.
"Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года, - это следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава РФ.Разрешение на пострегистрационные исследования вакцины с участием 40 тысяч добровольцев министерство выдало 25 августа. Тогда же стало известно, что дизайн испытаний предусматривает участие в третьей, заключительной, фазе исследований добровольцев старше 60 лет. Таким образом, в результате этой фазы исследований будет решаться вопрос о возможности широкого применения вакцины у пожилых граждан.Что касается детей, как сообщал ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, ученые совместно с педиатрами разрабатывают протокол проведения вакцинации у детского населения, соответствующие исследования с участием разных возрастных групп будут проведены после завершения третьей фазы исследований у взрослых, чтобы исключить риски возникновения осложнений.Сейчас вакцина с торговым названием "Спутник V" зарегистрирована Минздравом в соответствии с особым порядком, предусмотренным для экстренных ситуаций (продолжающаяся пандемия) - "на условиях", это регистрационное свидетельство действительно до конца нынешнего года."(с)
4.09.2020 15:24
- гость -
Вторую волну? Не, не слышали. А вообще, еще первая не закончилась так то.