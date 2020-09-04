Депутат БГД Юрий Ряполов призвал барнаульскую полицию разобраться с ТСЖ, созданным известным в городе общественником и оппозиционером Виктором Рау. По версии народного избранника, данное товарищество периодически нарушает законы, проиграло несколько судов, но никакого эффекта это пока не возымело.

Юрий Ряполов обратился с просьбой к начальнику УМВД России по Барнаулу Александру Майдорову взять под личный контроль ситуацию вокруг ТСЖ в поселке Октябрьском. 4 сентября глава барнаульской полиции выступал с отчетом за полугодие перед депутатами.

"Виктор Рау, создавший ТСЖ, уже несколько лет буквально третирует жителей, заставляет их вступать в это объединение, а также принуждает оплачивать несуществующие работы по уборке снега", – перечислил основные претензии депутат Ряполов.

По словам народного избранника, за последние полгода Виктор Рау и возглавляемое им ТСЖ уже проиграли пять судов, но деньги жителям никто возвращать не торопится.

Как рассказал Юрий Ряполов, недавно к нему обратился избиратель, который ранее писал заявление на Рау в полицию: "Меня попросили осуществить депутатский контроль над этим вопросом. На днях этому жителю позвонил участковый и не прямым текстом, а витиевато намекнул, что стоит забрать заявление".

Депутат утверждает, что борьба с ТСЖ идет уже несколько лет, но пока правоохранители в нее почему-то не вмешиваются. Ряполов в своем эмоциональном выступлении упомянул, что массовые обращения жителей в прокуратуру и полицию завершались всегда одинаково – отказом в возбуждении дела. В том числе не заинтересовал правоохранителей и депутатский запрос.

"Все это вызывает огромное возмущение, а к органам власти и полиции у местного населения катастрофически падает уровень доверия", – констатировал Ряполов.

В завершение он обратился к начальнику УМВД России по Барнаулу Александру Майдорову и настоятельно попросил того разобраться в ситуации, а заодно и передал приготовленный заранее пакет документов.

Кстати, по признанию Юрия Ряполова, жители поселка Октябрьского уже подали в суд иск с требованием ликвидировать неугодный ТСЖ. "Там не соблюдаются элементарные нормы права – не проводятся, например, собрания собственников, как это положено. Фактически это кормушка господина Рау, он там и подписи подделывает и все остальное", – безапелляционно заявил Юрий Ряполов.

Александр Майдоров публично комментировать прозвучавшие обвинения не стал, но папку с документами у депутата забрал.

Получить оперативный комментарий у самого Виктора Рау на момент публикации не удалось.