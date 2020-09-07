Теплый бассейн и бесплатный завтрак. В Белокурихе открылась новая турбаза

Климат Белокурихи мягче, чем в остальной Сибири, и лето здесь длится дольше. Поэтому курорт идеально подходит, чтобы приехать на выходные и насладиться последними теплыми днями. С комфортом отдохнуть можно на турбазе "Белокуриха", расположенной в живописном уголке одноименного города. По комфорту номера здесь не уступают уровню дорогих отелей, при этом есть и своя изюминка – можно отдыхать с домашними питомцами.

Удобное месторасположение

Добраться из Барнаула до Белокурихи можно самолетом, автобусом, поездом через Бийск или на личном автомобиле. На самой турбазе для отдыхающих оборудована бесплатная парковка, а вокруг – множество достопримечательностей. "Белокуриха" находится на горе, с которой открывается вид на весь курорт. Неподалеку – горнолыжная трасса.

Можно подняться по канатной дороге на гору Церковка и посмотреть местные достопримечательности – скалы Четыре брата, Врата любви, Вековую сосну и Одинокую сосну на горе Круглая. Или просто погулять по терренкурам – тропам здоровья.

Комфортные номера

На турбазе "Белокуриха" есть подходящие номера для каждого вида отдыха – от одноместных до семейных "плюс" с тремя комнатами общей площадью 55 кв. м. Есть апартаменты с отдельным выходом. В каждом предусмотрены все удобства: беспроводной интернет, телевизоры, необходимая мебель и посуда, холодильник, полотенца, постельное белье, фен.

Стоимость начинается с 1500 рублей в сутки. Например, семье из трех человек размещение обойдется от 3200 рублей в сутки. Дети до четырех лет – бесплатно.

"Фишка" турбазы – можно приехать с домашним питомцем. За четвероногого друга нужно заплатить 1000 рублей за весь период проживания. Животное заселят при наличии ветеринарного паспорта с прививкой от бешенства. Подробнее читайте на сайте турбазы "Белокуриха": там размещены правила проживания с животными.

Инфраструктура и развлечения

На территории турбазы расположены уютные беседки и мангальные зоны для отдыха на свежем воздухе. Также для всех отдыхающих открыто кафе. Завтрак уже входит в стоимость проживания.

К услугам гостей – тренажерный зал, волейбольная площадка, настольный теннис, бильярд, кинозал с проектором. Есть возможность проводить небольшие семинары и брифинги в конференц-зале санатория.

Оздоровительный комплекс "Белокурихи" предлагает услуги сауны, фитобочки. Здесь же можно принять пантовую ванну, попариться в русской бане или заказать массаж.

Турбаза "Белокуриха" находится в городе-курорте Белокуриха Алтайского края по улице Холмистой, 2. Выбрать подходящий номер, посмотреть фотографии и забронировать можно на официальном сайте турбазы.

Турбаза "Белокуриха"

Адрес: Курорт Белокуриха, ул. Холмистая, 2

Тел. 8-800-250-1302

WhatsApp 8-983-350-0193

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АО "Санаторий Рассия", ОГРН 1022200534784, Алтайский край, Белокуриха, ул. Славского, 34