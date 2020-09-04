УАЗ в своих соцсетях показал, как может выглядеть новая "Буханка". Дизайн получился футуристичным, но подвергся критике пользователей Сети.

Проект подготовил независимый дизайнер Андрей Давыдов.

"В его интерпретации "Буханка" получила футуристичный дизайн, широкую колесную базу, агрессивные элементы кузова и светодиодную оптику", – говорится в сообщении концерна.

В комментариях под постом пользователи подвергли концепт серьезной критике. Многим не понравились узкие фары и маленькое лобовое стекло, а некоторые предложили изменить бескапотную версию машины, так как она небезопасна.

"Бескапотная компоновка, конечно, хороша для бездорожья, но дико неудобная. И, что главное, максимально опасна для ног водителя в случае ДТП. Надо делать полукапотную компоновку", – написал один из пользователей.