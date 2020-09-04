СМИ: ФСБ задержала 13 подростков, готовивших массовые убийства

ФСБ задержала 13 человек, которые готовили массовые убийства, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным правоохранителей, злоумышленники подготавливали теракты с использованием самодельных взрывных устройств, холодного оружия, зажигательных смесей, а также склоняли других людей к совершению схожих преступлений. Как уточнили в ФСБ, 11 задержанных участвовали в закрытом интернет-сообществе в одной из соцсетей.

"Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу, 100 хочу убить", – заявлял в переписке один их задержанных.

У подозреваемых изъяли четыре самодельных взрывных устройства, компоненты для изготовления зажигательных смесей, травматическое, охотничье и холодное оружие, а также личные дневники и смартфоны. В гаджетах силовики нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, а также схемы нападения на здания правоохранительных структур и учебных заведений.

По данным ТАСС, речь идет о группе несовершеннолетних, однако в ФСБ регион задержания и возраст подозреваемых не уточняет.