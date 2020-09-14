Шиномонтаж и мойка в подарок. Где выгодно купить зимнюю резину

Ко всему нужно готовиться заранее – к холодам, скользкой дороге, а также возможному увеличению цен на шины. Существенный рост евро может сказаться на цене шин уже в ближайшее время. Подготовиться ко всему заранее вы сможете в автомаркете "Гараж".

Уже сейчас автомаркет "Гараж" дарит покупателям любого комплекта зимних шин бесплатный комплексный шиномонтаж (включая снятие шин, установку, обработку борта герметиком, балансировку, сопутствующие вентили, мойку шин). А при приобретении шин Michelin вы также получите бесплатную мойку автомобиля. Этими бонусами можно воспользоваться как при покупке, так и в любое другое время. Новые шины можно хранить в магазине до наступления сезона, а если вы купили покрышки марки Michelin, хранение – бесплатно.



"Гараж" – это уникальный магазин автомобильных товаров и комплекс автосервиса. Здесь вы в открытом доступе сможете подобрать шины и диски, автомасла, аккумуляторы, запчасти и автоаксессуары, отремонтировать и помыть автомобиль, а также вкусно поесть блюда от шеф-повара в Garage-кафе.



Узнать подробности можно по телефону 8 800 505 5960.



Адреса автомаркетов "Гараж":

Барнаул

ул. Балтийская, 77

ул. Солнечная Поляна, 26д

Новокузнецк

ул. Транспортная, 89в

Рубцовск

Ул. Транспортная, 17

Павловск

ул. Пожогина, 11

Мамонтово

ул. Горьковская, 52а

Романово

ул. Ленина, 58

Поспелиха

ул. Привокзальная, 5а