Главный токсиколог Сибири назвал пять причин ухудшения состояния Навального

Состояние Алексея Навального могло стать следствием диеты, приема алкоголя, стресса, перегрева и даже пропуска завтрака. Об этом заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев, пишет РИА "Новости".

По его словам, к внезапному ухудшению здоровья могли привести "любые внешние факторы". Как заметил Сабаев, проблемы со здоровьем у Навального существовали в течение недели до госпитализации. "Проблемы с пищеварением были, с питанием", – подчеркнул врач.

Токсиколог отметил, что в омскую больницу оппозиционер поступил с изменением обмена веществ, который уже был у пациента за несколько часов или даже дней до госпитализации. При этом российские врачи привели в "практически нормальный диапазон" уровень сахара в крови Навального и остановили процесс накопления кислых продуктов обмена веществ.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.

По первоначальной версии немецких врачей, политика отравили неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако 2 сентября стало известно, что против Алексея Навального применили боевое нервно-паралитическое вещество группы "Новичок".

После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.

Как ранее сообщил amic.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с оппозиционером не может быть причиной для каких-либо санкций.