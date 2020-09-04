Главный токсиколог Сибири назвал пять причин ухудшения состояния Навального

Состояние Алексея Навального могло стать следствием диеты, приема алкоголя, стресса, перегрева и даже пропуска завтрака. Об этом заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев, пишет РИА "Новости".
По его словам, к внезапному ухудшению здоровья могли привести "любые внешние факторы". Как заметил Сабаев, проблемы со здоровьем у Навального существовали в течение недели до госпитализации. "Проблемы с пищеварением были, с питанием", – подчеркнул врач.
Токсиколог отметил, что в омскую больницу оппозиционер поступил с изменением обмена веществ, который уже был у пациента за несколько часов или даже дней до госпитализации. При этом российские врачи привели в "практически нормальный диапазон" уровень сахара в крови Навального и остановили процесс накопления кислых продуктов обмена веществ.
Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.
По первоначальной версии немецких врачей, политика отравили неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако 2 сентября стало известно, что против Алексея Навального применили боевое нервно-паралитическое вещество группы "Новичок".
После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.
Как ранее сообщил amic.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с оппозиционером не может быть причиной для каких-либо санкций.
Комментарии
Да и Немцова не застрелили. У него в организме накопилось много свинца и из него сформировались пули, от них он и умер.
Состояние Алексея Навального могло стать следствием диеты, приема алкоголя, стресса, перегрева и даже пропуска завтрака.
Так у нас бы пол страны уже лежали в коме, если бы это было причинами из вышеперечисленного
4.09.2020 17:23
- гость -
Так кто труселя Навального в "Новичке" стирал? Он (она) жив(а)? В кутузку немедленно!
Об этом заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев, пишет РИА "Новости".
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Кто это вообще? С РИАпомойкой понятно.
Походу этого токсиколога надо держать подальше от людей
Ждём, когда выскажутся те два джентельмена, которые тусили в кабинете омского главврача.
Каким упоротым надо быть, чтобы поверить в отравления Алексея.
Скоро диспетчер Карлос передаст фотографии через лётчика Волошина, на которых запечатлено то как Навального не отравляли.
Жизнь нужно прожить так чтобы из-за вашей диеты рушился курс рубля.
4.09.2020 17:31
месный
Шерите скоро сносить будут,по примеру Англии?
Поди и немцев немерено отравилось,что "спасали" отравленного?
Вот и попади на прием к такому токсикологу...... залечит от всяких болячек , которых и нет на самом деле
Курс рубля поднялся вроде. Вот это пример вашего постоянного вранья, либерасты.
Кому он нужен - травить его
17:39
Гость
Шерите скоро сносить будут,по примеру Англии?
Поди и немцев немерено отравилось,что "спасали" отравленного?
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Возможно дело в дозе ОВ. В бриташке вон без меры лили и полоний и новичок. Нужно знать меру.
Кому он нужен - травить его
_________________________
Даже Усманов сказал - Тьфу на тебя Лёша!
Вот и тьфу...
А если серьёзно, то Лёша делает большое дело, т.к. очень уж зажрались некоторые, что народ за людей не считают.
А если серьёзно, то Лёша делает большое дело...
леша????Стрижет гранты с импортных посольств,да собирает донатки с малолеток,это что ли большое дело?
4.09.2020 17:46
Конечно поднялся, Он постоянно и планомерно укрепляется - с 6 рублей за бакс в 1998 году до 75 рублей в 2020 г
17:54
- гость -
Стрижет гранты с импортных посольств,да собирает донатки с малолеток,это что ли большое дело?
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И что, это плохо? Он их обманывает или как? Разве плохие получились расследования про Костяна и Аскер Заде? Про Симоняншу и Кеосаяна? Про чаек? Мне понравились.
-гость-
4.09.2020 17:46
Кому он нужен - травить его
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а может все дело в Минске? нее?
Александр Сабаев? Вы хоть одной мазгой шевелите?
"пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет". Заявление доктора Сабаева часом не из этой оперы будет?
4.09.2020 17:59
- гость -
Он не только их обманывает,играя на эмоциях неокрепших умов,но он пытается обмануть и людей разумных.Ясно,что все это он делает далеко не в бескорыстных целях,а стало быть подло и цинично.И вся его т.н."деятельность" по его "разоблачением" есть ничто иное,как обыкновенный пиар.Его нарциссизм его не только не красит,но и вызывает стойкое презрение и отвращение.Имхо.