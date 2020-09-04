Житель Алтайского края обвинил участкового в порче телефона и попал под суд

В Троицком районе мужчина из личной неприязни ложно обвинил полицейского в повреждении мобильного телефона, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле 2020 года неоднократно судимый за кражи и угоны 37-летний местный житель написал заявление об умышленной порче телефона полицейским, к которому испытывает личную неприязнь.

При проведении проверки выяснилось, что сотрудник полиции никакого отношения к повреждению устройства не имеет, а мужчина сам из-за своей небрежности разбил стекло смартфона.

Позднее сельчанин признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос" передали в суд.