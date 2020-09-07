ВТБ зафиксировал двукратный рост количества новых клиентов среди предпринимателей

За семь месяцев текущего года ВТБ показал двукратный рост количества новых клиентов среднего и малого бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым активным месяцем по открытию счетов в 2020 году стал июль – 30 тысяч предпринимателей выбрали ВТБ банком-партнером.

"Мы развиваем технологии обслуживания предпринимателей, делая сотрудничество с крупным надежным банком удобным и выгодным. Особое внимание мы уделяем цифровому развитию и обеспечению доступности услуг в дистанционных каналах. Двукратный рост количества новых клиентов свидетельствует о востребованности наших продуктов, гибкости условий обслуживания и высокой клиентоориентированности", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

В банке отмечают, что значительный рост связан как с активной реализацией программ поддержки бизнеса, так и с развитием сервисов ВТБ. Представители бизнеса могут дистанционно зарезервировать расчетный счет на сайте банка по минимальным клиентским данным. Решение принимается онлайн в течение нескольких минут, после чего клиент может продолжить заполнение анкетных данных для завершения процедуры проверок.

В марте ВТБ запустил мобильную онлайн-бухгалтерию "Цифра", которая предоставляет возможность индивидуальным предпринимателям полностью решать все вопросы бухгалтерского и налогового учета с гарантированным качеством.

В августе был представлен новый мобильный банк для предпринимателей с обновленным дизайном и функционалом для управления бизнесом. Также сейчас идет масштабирование мобильного приложения "ВТБ Бизнес QR", которое позволит принимать платежи от физических лиц в пользу организаций или ИП в точках продаж через QR-код посредством системы СБП.