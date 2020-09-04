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Барнаульцы заметили на дороге пешехода, который переходил ее необычным способом

, ИА "Амител"
Мужчина явно находится под действием "допинга"

На одном из барнаульских пешеходных переходов в Барнауле заметили странного мужчину. Он явно мешал движению, но не вызвал негатива у автора поста в сообществе Barnaul22.

В комментариях под постом люди стали выдвигать свои версии того, что подвигло мужчину выбрать именно такой способ передвижения: "Рожденный ползать ни ходить, ни летать не может", "Водка по скидке закончилась, потерял смысл жизни", "Глисты у него". 

Нашлись среди пользователей и те, кто предположил, что пешеход просто не может ходить: "Чисто теоретически может он быть не бухим, а больным, ходить не может, а на коляску денег нет, так и передвигается у себя по району". 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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