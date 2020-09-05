В Республике Алтай зафиксировали 36 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в регионе – 2288, сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

"Коронавирус подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у 10 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Майминского района и у жителя Турочакского района", – говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 11 человек. Всего из больниц региона выписали 1979 пациентов.

Ранее в регионе зарегистрировали 13 летальных случаев у пациентов с коронавирусом. 11 из них скончались от COVID-19, два – от иных причин.