Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят" во время обсуждения ДТП с Ефремовым

Российского актера и шоумена Никиту Джигурду выгнали из студии телепрограммы "Пусть говорят" во время обсуждения резонансного ДТП с участием Михаила Ефремова.

Шоумен пытался показать видео, которое якобы подтверждает невиновность артиста. Джигурда также заявил, что он – руководитель департамента прав, свобод, законных интересов творческого сообщества и что он ведет независимое расследование.

"Я вас на чистую воду вывожу, правда глаза колет", – заявил Джигурда.

Когда ведущий шоу Дмитрий Борисов попросил шоумена покинуть студию, тот обвинил его "в травле великого актера" и заявил, что не намерен никуда уходить. После этого ведущий извинился перед зрителями и вызвал охрану, чтобы вывести артиста из студии.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

3 сентября перед началом прений в суде Михаил Ефремов признал свою вину в резонансном ДТП. Обвинение запросило для актера 11 лет колонии. Приговор актеру огласят 8 сентября.