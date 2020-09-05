В Германии признали неуязвимость России перед санкциями

Значительные валютные запасы делают Россию финансово неуязвимой перед санкциями со стороны Запада. Такое мнение выразил старший бизнес-редактор немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.

Он отметил, что сейчас западные политики обсуждают возможность ужесточения санкций против РФ, однако, по его словам, текущая ситуация сильно отличается от положения дел в предыдущие годы.

По данным автора статьи, сейчас резервы России составляют 600 млрд долларов. Он подчеркивает, что эти деньги страна накопила несмотря на сохранение антироссийских санкций и низкие цены на нефть благодаря грамотной экономической политике президента Владимира Путина.

Таким образом, Россию с финансовой точки зрения не получится "легко поставить на колени", утверждает эксперт.