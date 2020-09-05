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Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре

, ИА "Амител"
Россиян ждет небольшое снижение цен
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Минэкономразвития РФ прогнозирует дефляцию или нулевую инфляцию в сентябре, сообщается в обзоре ведомства "Картина инфляции" за август 2020 года.

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит -0,1 — 0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6 — 3,7% в годовом выражении", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что серьезное влияние на темпы роста цен будут оказывать высокие показатели урожая, а также динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях постепенного открытия границ.

При этом первоначально министерство прогнозировало более низкий уровень годовой инфляции. На рост показателя повлияло подорожание гостиничных и транспортных услуг и проведение отложенной индексации цен на газ для населения.

Как писал amic.ru, во время пандемии коронавируса россияне начали копить деньги в наличном виде. За первое полугодие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 трлн рублей и увеличили запасы в 4,6 раза.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.09.2020 12:41
- гость -

Значит рост цен.

5.09.2020 13:08
- гость -

В заголовке слово "допустило" намекает на какое-то допущенное нарушение со стороны министерства?

5.09.2020 13:13
- гость -

Может "предполагает. .." или "по оценке минэконом. .." ? бгг.)))

5.09.2020 13:15
- гость -

А то типа "не справилось с управлением, сыехало на встречную полосу, где допустило столкновение с дефляцией..".

5.09.2020 13:27
могиканин

это они про кремлерублевские торговые точки?

5.09.2020 13:34
ПЕТР

На купальники (лето кончилось) и овощи - картофель и капуста ( многие вырастили на приусадебных участках). Только в чем заслуга Минэкономразвития?!

5.09.2020 13:36
Петру

Ты чоу? Купальники щас как горячие пирожки! - бассейны же открыли)

5.09.2020 13:41
- гость -

Все мины и Росы пора распустить. Дармоеды и бездельники.

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