Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре

Минэкономразвития РФ прогнозирует дефляцию или нулевую инфляцию в сентябре, сообщается в обзоре ведомства "Картина инфляции" за август 2020 года.
"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит -0,1 — 0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6 — 3,7% в годовом выражении", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что серьезное влияние на темпы роста цен будут оказывать высокие показатели урожая, а также динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях постепенного открытия границ.
При этом первоначально министерство прогнозировало более низкий уровень годовой инфляции. На рост показателя повлияло подорожание гостиничных и транспортных услуг и проведение отложенной индексации цен на газ для населения.
Как писал amic.ru, во время пандемии коронавируса россияне начали копить деньги в наличном виде. За первое полугодие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 трлн рублей и увеличили запасы в 4,6 раза.
Комментарии
Значит рост цен.
В заголовке слово "допустило" намекает на какое-то допущенное нарушение со стороны министерства?
Может "предполагает. .." или "по оценке минэконом. .." ? бгг.)))
А то типа "не справилось с управлением, сыехало на встречную полосу, где допустило столкновение с дефляцией..".
это они про кремлерублевские торговые точки?
На купальники (лето кончилось) и овощи - картофель и капуста ( многие вырастили на приусадебных участках). Только в чем заслуга Минэкономразвития?!
Ты чоу? Купальники щас как горячие пирожки! - бассейны же открыли)
Все мины и Росы пора распустить. Дармоеды и бездельники.