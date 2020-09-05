Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре

Минэкономразвития РФ прогнозирует дефляцию или нулевую инфляцию в сентябре, сообщается в обзоре ведомства "Картина инфляции" за август 2020 года.

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит -0,1 — 0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6 — 3,7% в годовом выражении", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что серьезное влияние на темпы роста цен будут оказывать высокие показатели урожая, а также динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях постепенного открытия границ.

При этом первоначально министерство прогнозировало более низкий уровень годовой инфляции. На рост показателя повлияло подорожание гостиничных и транспортных услуг и проведение отложенной индексации цен на газ для населения.

Как писал amic.ru, во время пандемии коронавируса россияне начали копить деньги в наличном виде. За первое полугодие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 трлн рублей и увеличили запасы в 4,6 раза.