В России подскочили продажи масок и антисептиков

В августе 2020 года в России выросли продажи защитных масок и антисептиков, пишет RT со ссылкой на данные онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".

По информации аналитиков, в августе продажи антисептиков выросли на 156% в сравнении с июлем текущего года, а спрос на маски начал увеличиваться еще с июня.

При этом столь значительный рост последовал после падения популярности этих товаров. Так, с апреля по июнь продажи масок просели в девять раз, а антисептиков (с апреля по июль) – в семь раз.

Ранее стало известно, что партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может поступить в гражданский оборот уже на следующей неделе.