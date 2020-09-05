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Адвокат рассказал, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание

, ИА "Амител"
По словам Эльмана Пашаева, артист спокойно готовится к приговору
Фото: prov-telegraf.ru

Фото: prov-telegraf.ru

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в гибели курьера в результате ДТП, спокойно готовится к приговору и не рассчитывает на мягкое наказание. Об этом рассказал адвокат артиста, Эльман Пашаев, его слова приводит ТАСС.

"Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок", – доложил юрист.

Пашаев также сообщил, что когда гособвинение запросило 11 лет колонии для подсудимого, он "даже глазом не моргнул, ему легче стало". По словам правозащитника, Ефремов с первого дня после аварии говорил, что "его судьба решена".

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм умер в больнице.

Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в аварии, утверждая, что ничего не помнит. 21 августа Ефремов также выразил уверенность, что в момент инцидента не находился за рулем своего авто.

Однако 3 сентября перед началом прений в суде Михаил Ефремов неожиданно признал свою вину в резонансном ДТП. Прокурор запросила для актера 11 лет колонии. 8 сентября Пресненский суд Москвы огласит приговор актеру.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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