Дожди и заморозки. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 сентября

В воскресенье, 6 сентября, в Алтайском крае вновь установится прохладная погода с порывистым ветром.

По данным регионального Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +14...+19 градусов, а в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -2 градусов.

При этом утром 6 сентября будет туман, а в течение дня в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при порывах – до 13 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы возможен туман. Скорость юго-западного ветра не превысит 8 метров в секунду.