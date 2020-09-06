Ученые предупредили о рисках развития рака из-за использования краски для волос

Многие стойкие краски для волос могут способствовать развитию онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардского университета (США), пишет портал Evorus.

В соответствующем исследовании, которое длилось 36 лет, участвовали 117 тысяч здоровых женщин. Однако в ходе эксперимента выяснилось, что дамы, которые регулярно красили волосы, начали страдать от онкологических заболеваний. В частности, эксперты выявили связь с раком груди, головного мозга, мочевого пузыря и иммунной системы.

Ранее ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что размер талии у мужчин напрямую влияет на риск заболеть раком простаты.