Глава Ростуризма назвала приоритетом развитие экотуризма на Алтае

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова после отдыха в Горном Алтае заявила о намерении развивать экотуризм в регионе, сообщает "National Geographic Россия".

"Один из наших приоритетов — экологический туризм. В регионе много охраняемых природных территорий, и поэтому увеличивать в таких условиях места размещения можно, прежде всего, за счет некапитального строительства, — поделилась Догузова. — Думаю, большой популярностью будут пользоваться сети эко-модульных кемпингов разной ценовой категории".

Она выразила уверенность, что необходимо создать единый стандарт качества, который позволит сделать отдых на Алтае еще комфортнее.

Другими важными направлениями развития глава Ростуризма назвала прокладывание новых маршрутов и увеличение числа туристических стоянок.

По ее словам, одна из ключевых задач – это обеспечение круглогодичного туристического спроса. Это можно делать за счет развития сегмента оздоровительного отдыха, уверена Догузова.

Ранее amic.ru писал, что руководитель Федерального агентства по туризму во время онлайн пресс-конференции, посвященной запуску программы чартерных полетов на Алтай, назвала регион "мечтой каждого россиянина".