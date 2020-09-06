Онколог рассказал, какие родинки предвещают рак

Изменение размера или цвета родинки может свидетельствовать об угрозе онкологического заболевания, рассказал Пятому каналу онколог-хирург Михаил Мяснянкин.

"Нужно следить за размерами образований – они не должны быть более пяти миллиметров, – уточнил врач. – Также надо смотреть, изменяется ли окрас родинки. Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту".

Также специалист предостерег от попыток самостоятельно избавиться от подобных образований на коже. Нарушение целостности покрова может дать старт злокачественному процессу, уверен эксперт.

Главная угроза, исходящая от родимых пятен, – это возможность их перерождения в меланому. Чтобы этого не допустить, родинки лучше удалять при проявлении первых же плохих признаков.

Ранее amic.ru писал, что главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал пять главных признаков, по которым можно распознать опасную родинку.