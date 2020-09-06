31 новый случай заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 11 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырёх детей; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырёх детей; у четырёх жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Турочакского района; у двух жителей Чойского района; у двух жителей Шебалинского района; у жителей Усть-Коксинского и Улаганского районов. Всего в республике подтверждено 2319 случаев заражения.

Выздоровели за прошедшие сутки 19 человек из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Турочакского и Чемальского районов. С начала пандемии в регионе вылечились 1998 человек.