Российский военный получил всего 1,5 года исправительных работ за двойное убийство

Конфликт в одном из читинских общежитии закончился двойным убийством. Виновный получил за это всего полтора года лишения свободы.

Замкомандира взвода одной из воинских частей поругался со своим соседом и его другом. Мужчина взялся за нож и нанес одному оппоненту 26 ударов ножом, а его товарищу, который просто зашел в гости и попал под горячую руку- 14 ударов (по словам очевидцев, ему просто размозжили голову).

Сторона защиты настаивала на том, что военнослужащий оборонялся и суд вынес приговор — полтора года исправительных работ. Родственники погибших от такого решения оказались в шоке и собираются обжаловать приговор, пишет Mash.