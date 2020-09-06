Мошенники под видом букмекеров обманули барнаульца на 10 тысяч рублей

Житель Барнаула обратился в полицию и рассказал, что неизвестные похитили у него 10 тысяч рублей. Мошенников он повстречал когда пытался сделать ставку на спорт.

В друзья к потерпевшему добавился молодой человек, который отправил ему ссылку на сайт букмекерской конторы и предложил сыграть. Потерпевший перечислил на счет организации тысячу и ему пришло сообщение о выигрыше 40 тысяч рублей, но, для того, чтобы забрать свои деньги, он должен оплатить налог в размере 10 тысяч рублей. Эти условия не смутили барнаульца, он перевел мошенникам деньги, после чего они перестали выходить на связь.

Как рассказали в региональном МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.