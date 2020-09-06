В США козел забрался в автомобиль полиции и съел документы

В округе Дуглас американского штата Джорджия козел забрался в открытый автомобиль полиции и съел документы, пишет TMZ.

По информации портала, помощница местного шерифа не закрыла дверь патрульной машины и козел, который прогуливался неподалеку, залез в машину и начал есть рабочие документы. Сотрудница правоохранительных органов попыталась выгнать животное, но оно стало оказывать сопротивление и боднуло девушку.

Все бумаги, которые лежали в машине, оказались съедены, а видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. В отделе полиции к этой ситуации отнеслись с юмором и опубликовали видео в официальном профиле.