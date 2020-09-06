Алтайские охотники могут получить разрешение на добычу бобра, рыси и кабана

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 10 сентября начнет прием заявлений от охотников. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Желающие смогут получить разрешение на добычу ондатры, бобра, колонка, рыси, горностая и кабана в общедоступных охотничьих угодьях.

В Барнауле заявление можно подать по будням с 8 до 17 часов, обед с 13 часов до 13 часов 48 минут (улица Чкалова, 230, кабинет 105). График работы должностных лиц, уполномоченных на выдачу документов в районах, размещен на сайте министерства, сказано в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что в Алтайском крае усилят контроль за охотниками.