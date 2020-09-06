Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, который был запущен с космодрома в минувшую пятницу, успешно вернулся на Землю. Об этом сообщает РИА "Новости".

"После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке", – говорится в сообщении китайского агентства Синьхуа.

Отмечается, что эксперимент прошел успешно и Китай сделал прорыв в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере.

Ранее amic.ru писал о том, что корабль Crew Dragon от SpaceX успешно вернулся на Землю. Астронавты провели на орбите два месяца, и теперь корабль сертифицируют для штатных миссий.