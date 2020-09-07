Российский велогонщик умер во время Гран-при Москвы

Федерация велосипедного спорта России сообщила о смерти отечественного велогонщика Павла Свешникова. Он умер во время гонки в рамках Гран-при Москвы.

"По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти", – говорится в сообщении организации.

При этом, по словам соперников Свешникова, врачи, которые должны были оказывать ему помощь, делали это слишком медленно, а подгонял их только тренер.

На смерть 22-летнего спортсмена отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду он выступал!!! Падал в обморок, все об этом знали и молчали??? УМО проходил??? Почему умер молодой спортсмен????" – написал он в своем Telegram-канале.