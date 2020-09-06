Алтайский край занял 26 место в России по суточному приросту зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 5195 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В тройке лидеров по ежесуточному приросту Москва (620), Санкт-Петербург (192) и Московская область (167). Закрывают список Чеченская Республика (7), Еврейская АО (7) и Ненецкий АО (2).

Алтайский край в рейтинге занял 26-е место с показателем 61 новый случай заражения.

Согласно данным оперативного штаба, суточный рост 22 дня не превышает 0,5%. Общее количество инфицированных в России составляет 1 025 505 человек. В настоящее время в стране лечение проходят 166 736 пациентов.