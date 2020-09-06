Ученые рассказали, как без вреда для здоровья готовить мясо

Австралийские и корейские ученые выяснили, что при обжарке красного мяса в его корочке образуется вредное соединение. Об этом сообщает РИА "Новости".

Лучшие повара мира советуют жарить его до корочки, однако это может быть не очень полезно.

"Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах – на гриле, в духовке или на сковородке – в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования, или AGE, которые при регулярном употреблении жареного мяса накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток", – говорится в сообщении Университета Южной Австралии.

Согласно выводам специалистов, употребление продуктов с высоким содержанием AGE крайне негативно сказывается на состоянии сосудов.