Алтайские спасатели шесть раз за сутки оказывали помощь в ДТП

За прошедшие сутки в Алтайском крае сотрудники МЧС шесть раз выезжали на места ДТП. Аварии происходили в городе Барнауле, в Шелаболихинском, Михайловском, Рубцовском, Залесовском и Ребрихинском районах.

Бойцы пожарно-спасательных формирований немедленно выезжают по сообщению об аварии и участвуют в тушении пожара, если столкновение привело к воспламенению. Если ДТП без загорания, спасатели вскрывают капот и багажник, обесточивают автомобиль. Затем, при необходимости, специальным гидравлическим инструментом, вскрывают искореженные детали машины, мешающие извлечь пострадавших.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует:

– соблюдайте меры личной безопасности, правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию;

– избегайте резких маневрирований и обгонов;

– помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости;

– в условиях непогоды воздержитесь от поездок без необходимости.