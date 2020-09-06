Алтайские спасатели шесть раз за сутки оказывали помощь в ДТП

За прошедшие сутки в Алтайском крае сотрудники МЧС шесть раз выезжали на места ДТП. Аварии происходили в городе Барнауле, в Шелаболихинском, Михайловском, Рубцовском, Залесовском и Ребрихинском районах.
Бойцы пожарно-спасательных формирований немедленно выезжают по сообщению об аварии и участвуют в тушении пожара, если столкновение привело к воспламенению. Если ДТП без загорания, спасатели вскрывают капот и багажник, обесточивают автомобиль. Затем, при необходимости, специальным гидравлическим инструментом, вскрывают искореженные детали машины, мешающие извлечь пострадавших.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует:
– соблюдайте меры личной безопасности, правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию;
– избегайте резких маневрирований и обгонов;
– помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости;
– в условиях непогоды воздержитесь от поездок без необходимости.
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