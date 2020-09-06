Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики

Голливудский актер Стивен Сигал посетил Крым. Об этом в социальных сетях рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", – написал Аксенов под фото с актером на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Стивену Сигалу вручили сертификат амбассадора глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". По словам актера, античная история и культура вызывает у него большой интерес.

Ранее amic.ru писал о том, что Стивен Сигал захотел воспользоваться программой "Дальневосточный гектар" и купить землю в Бурятии.