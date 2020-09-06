Барнаульцы пожаловались на дорожные войны между водителями маршруток

Жители Барнаула не успели обрадоваться появлению маршрута № 150, который соединил Новомихайловку и район новостроек, как впечатления испортила конкуренция с водителями маршрута № 144.

"Хочу обратиться к перевозчику, который обслуживает 144-й маршрут. Пожалуйста, проведите работу со своими водителями. Они ведут себя по-хамски на дороге и провоцируют аварии. При встрече с новым 150-м они начинают активно подрезать. Одним словом, показывают свое недовольство возникшей конкуренцией. Когда встал вопрос о продлении этого маршрута до Новомихайловки и закольцевать его, был получен отказ: экономически не выгодно. А теперь обычные люди – пассажиры – должны рисковать своим здоровьем", – написала подписчица сообщества Barnaul22.

Горожанка призвала водителей думать о безопасности пассажиров, а не о копейке в кошельке.