Заморозки до -2. О погоде в Алтайском крае 7 сентября

С 4 по 7 сентября на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Кроме того, утром в некоторых районах ожидаются заморозки до -2 градусов.

Несмотря на утренние холода, днем на территории региона температура воздуха составит +14...+19 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +15...+17 градусов. По прогнозам метеорологов, в конце дня возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.