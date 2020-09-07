Врачи назвали необычные симптомы болезней сердца

Медики Британского фонда сердца указали на необычные симптомы заболеваний сердца, пишет Express.

По словам врачей, болезнь сердца может проявляться нестандартными признаками, которые ассоциируются с менее опасными нарушениями. Например, патологии сердечной мышцы могут вызвать зубную боль из-за раздражения блуждающего нерва, который проходит от мозга к различным органам тела.

Также о развитии заболевания могут говорить отеки, вызванные задержкой жидкости тканями, и тошнота, которая может свидетельствовать о начале сердечного приступа.

Отдельно врачи призвали обратить внимание и на боль в животе. Во время развития инфаркта человек может ощутить тяжесть в желудке, которая не проходит в течение нескольких минут и не имеет резких колющих приступов.