ДТП с участием такси спровоцировало пробку в Барнауле

Авария с участием такси и еще одного легкового автомобиля произошла в Барнауле. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.

ДТП случилось утром 7 сентября в районе перекрестка шоссе Ленточный бор и улицы Власихинской.

Столкнулись Nissan Almera с опознавательными знаками такси и Nissan March. Удар пришелся в заднюю часть последнего. Это спровоцировало пробку. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Ранее amic.ru писал о массовом ДТП на алтайской трассе. Авария произошла на дороге Барнаул – Бийск неподалеку от кафе "Теплый стан".