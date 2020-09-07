Новака Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в судью

Первая ракетка мира Новак Джокович получил дисквалификацию на турнире US Open за то, что попал мячом в судью. Об этом сообщает РИА "Новости".

На видео попал момент инцидента. Теннисист бьет по мячу в направлении от корта, одновременно поворачивая голову в направлении удара. Когда мяч попал в судью, спортсмен тут же подошел к арбитру и извинился перед ним.

Позднее Джокович принес и публичные извинения. Он утверждает, что попадание было непреднамеренным.

"Я узнал, что с линейной судьей, и турнир сказал, что, слава Богу, с ней все нормально, – заявил теннисист (цитата по sports.ru). – Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Совершенно ненамеренно".

Он уточнил, что разочарован дисквалификацией и собирается "проработать разочарование", чтобы направить все это в дальнейший рост как игрока.