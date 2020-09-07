Адвокат потерпевших в деле Ефремова ответил на прогнозы артиста по приговору

Правозащитник потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Александр Добровинский, высказался об ожиданиях артиста по приговору.

"Никакие гадания не помогут, да и зачем заниматься этим, если объективный вердикт будет вынесен уполномоченным для этих целей органом", – сказал адвокат в беседе с "Вечерней Москвой".

Добровинский также обратил внимание на то, что все предположения Ефремова или его адвоката Эльмана Пашаева "лишь безосновательные догадки".

Ранее Михаил Ефремов предположил, что суд назначит ему восемь лет лишения свободы за участие в резонансном ДТП, в результате которого погиб человек. При этом адвокат актера, Эльман Пашаев, считает, что артисту грозит пять-шесть лет колонии.

Оглашение приговора Ефремову состоится 8 сентября. Гособвинение запросило для артиста 11 лет колонии.