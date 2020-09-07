Футболисты "Динамо-Барнаул" сыграют в Екатеринбурге

Футболисты барнаульского "Динамо" в понедельник, 7 сентября, сыграют против "Урала-2" из Екатеринбурга. Матч пятого тура Первенства ПФЛ состоится на домашнем стадионе уральцев. В Екатеринбург отправились 18 футболистов алтайского клуба.

Напомним, после четырех туров динамовцы набрали семь очков и занимают седьмое место. В активе "Урала-2" четыре очка и девятая строка в турнирной таблице.

Игра начнется в 16:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, ближайший домашний матч "Динамо" проведет 21 сентября. В Барнаул приедет один из фаворитов нынешнего сезона – "КамАЗ" из Набережных Челнов.