Заблокировать почтовый ящик в интернете могут по разным причинам, однако сделать это вправе только почтовый сервис, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор Института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

Эксперт отметил, что когда человек регистрирует почту, то он по умолчанию соглашается с пользовательским соглашением, в котором указывается, что сервисы оставляют за собой право удалить, заблокировать или ограничить доступ к учетной записи пользователя.

При этом блокировка происходит во многом из-за того, что почтовый сервис фиксирует подозрительную активность со стороны пользователя. Это может быть, например, авторизация из нового места, подбор паролей или массовая рассылка спама с личного ящика. Кроме того, заблокировать ящик могут по запросу госорганов и различных ведомств.