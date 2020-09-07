В Барнауле асфальтируют участок дороги по улице Линейной

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" работники МБУ "Автодорстрой" проводят ремонт участка дороги по улице Линейной в границах улицы Водопроводной и здания № 154 по этой же улице, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Протяженность дорожных работ составит 462 метра, а общая площадь капремонта по улице Линейной – 2471,7 кв. м.

Бригада рабочих уже провела фрезерование поврежденного слоя асфальта, а также намерена уложить два слоя асфальтобетонного покрытия и провести ремонт примыканий.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на обозначенном участке и при возможности заранее планировать пути объезда.